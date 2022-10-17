Киев, 17 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Эффект от массированных ударов по военной и энергетической инфраструктуре киевского режима будет виден уже через две недели, «если все продолжится в этом духе и количество ударов не снизится», отметил 17 октября в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

ИА REGNUM Удары по энергетической и военной инфраструктуре киевского режима 11:00 17.10.2022

Ранее местные СМИ сообщили об ударах дронов по ряду объектов в Киеве и других городах, в том числе по центральному офису энергетической госкомпании.

У Киева возникнут ограничения в работе железных дорог, сложности с ремонтом повреждённой военной техники, ухудшится военная логистика, неизбежны и психологические последствия от этих ударов, отметил эксперт:

«[Они] наконец-то начнут понимать, что сейчас их будут бить по настоящему, и, несмотря на временные очевидные трудности, в конечном итоге раскрученный маховик русской военной машины наберёт такую инерцию, которую остановить будет практически невозможно», — написал Куликовский.