Тунис, 17 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Тунисе третий день подряд продолжаются столкновения между антиправительственными демонстрантами и полицией. Об этом 17 октября сообщает TAP News.

VOA Демонстрация протеста. Тунис

По данным журналистов, беспорядки начались в городе Аль-Тадамон, западнее столицы Туниса. Утром 17 октября демонстранты начали перекрывать улицы города баррикадами из горящих покрышек. Демонстранты закидывают камнями сотрудников полиции, которые пытаются разогнать акции протеста при помощи слезоточивого газа.

Отмечается, что беспорядки начались в пятницу, 14 октября, после похорон местного жителя Малика ас-Сулейми, в убийстве которого местные жители обвиняют сотрудников полиции.

Напомним, что город Аль-Тадамон в Тунисе называют «колыбелью революции», поскольку именно здесь начались события Жасминовой революции 2010 года, которая положила начало событиям «Арабской весны».