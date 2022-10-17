Кострома, 17 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Костромской области организована ещё одна горячая линия по теме мобилизации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Военные

Звонки по телефону 8-920-382-79-00 принимают сотрудники Костромской областной прокуратуры. Обращения принимаются круглосуточно.

В случае необходимости по звонкам родственников, пожаловавшихся на несоблюдение закона при призыве, будут проведены проверки.

Сейчас в регионе работает ещё одна горячая линия 122 на базе Многофункционального центра региона. Обращения принимаются с 8 утра до 23 часов вечера.