Москва, , 11:37 — REGNUM Потребности пополнения бюджета требуют некоторого понижения валютного курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Стратегия стабильности курсовой динамики при относительно низком уровне курса рубля способствовала адаптации российского бизнеса, который серьезно зависит от импорта, к новым экономическим условиям без существенных финансовых потерь, — сказала она. — Однако потребности пополнения бюджета требуют сбалансировать интересы импортеров и экспортеров через некоторое понижение валютного курса рубля. На продолжение понижательного тренда рубля указывают и параметры проекта нового бюджета».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как изменился курс рубля на Московской бирже.

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