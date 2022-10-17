Москва, 17 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Потребности пополнения бюджета требуют некоторого понижения валютного курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

ИА REGNUM Рубль

«Стратегия стабильности курсовой динамики при относительно низком уровне курса рубля способствовала адаптации российского бизнеса, который серьезно зависит от импорта, к новым экономическим условиям без существенных финансовых потерь, — сказала она. — Однако потребности пополнения бюджета требуют сбалансировать интересы импортеров и экспортеров через некоторое понижение валютного курса рубля. На продолжение понижательного тренда рубля указывают и параметры проекта нового бюджета».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как изменился курс рубля на Московской бирже.