Калининград, 17 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Калининградской области ожидается холодная и дождливая рабочая неделя (17-21 октября), прогнозирует Гидрометцентр.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В Калининграде

Начало недели будет тёплым, температура составит до +18 градусов. Постепенно температура будет спадать и со среды, 19 октября, ожидается похолодание: днем температура снизится до +12, а ночью столбики термометров покажут около +2 градуса.

Кроме того, синоптики обещают осадки 19–20 октября, а также 22 октября. Скорость ветра не превысит 5 метров в секунду.

Позже было отмечено, что в ближайшее время над Балтийском может образоваться торнадо. Причиной является циклон Elke, который пройдет также через Эстонию и Финляндию.