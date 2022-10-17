Кемерово, 17 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области всем мобилизованным с 21 сентября перечислены региональные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

«Выплаты и другую необходимую помощь семьям мобилизованных из Кузбасса начали оказывать незамедлительно, — подчеркнул Цивилёв. — Мы делаем всё для тех, кто уехал в учебные центры и в зону спецоперации. Всем необходимым они обеспечены, но важно, чтобы бойцы были уверены, что у них всё в порядке дома, поэтому выплаты и дополнительные меры поддержки семьям мобилизованных из Кузбасса на моем личном контроле и оказываются как было обещано».

В правительстве региона уточнили, что для организации получения выплат разработан и утверждён порядок предоставления единовременной денежной выплаты мобилизованным и их семьям — законным представителям. В сборе документов помогают прикрепленные к каждой семье мобилизованных социальные работники.