17 октября 2022 | Время чтения 4 мин

После решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки Вашингтон намерен пересмотреть некоторые аспекты своей политики на Ближнем Востоке с целью вернуть там своих союзников. Посмотрим, что из этого получится.

Станислав Тарасов, , 13:34 — REGNUM Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд выразил удивление тем, что Вашингтон стал обвинять Эр-Риад в том, что саудиты «встали на сторону Москвы при принятии решения о снижении объемов добычи нефти». По его словам, «хотя решение ОПЕК, принятое единогласно, было исключительно экономическим, некоторые обвинили королевство в том, что оно на стороне России. Иран также является членом ОПЕК, значит ли это, что королевство также встало на сторону Ирана?»

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя эту ситуацию, турецкое правительственное агентство Anadolu напоминает, что ранее США обращались с просьбой к Саудовской Аравии перенести решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки до проведения выборов в Конгресс. Прежде такая просьба американского президента Джо Байдена к Эр-Рияду выполнялась, однако сейчас ситуация изменилась. Саудовская Аравии фактически прикрылась коллективным решением ОПЕК+, заявляя, что руководствуется исключительно экономическими, не политическими соображениями, а кризис на территории б. УССР и его последствия для энергетики в европейских странах являются всего лишь внешним фоном принятия такого решения. Тем не менее Белый дом стал направлять стрелы недовольства в адрес именно Саудовской Аравии, по оценке Anadolu, «персонифицируя проблему». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не намерен проводить встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита «Группы двадцати» (G20), который пройдет в ноябре в Индонезии.

Дело в том, что бен Сальман стал превращаться в очень заметную фигуру не только в региональной, но и в мировой политике. Началось это еще при президенте США Дональде Трампе, который пытался создать на Ближнем Востоке новую антииранскую геостратегическую конфигурацию с опорой на Саудовскую Аравию. Визит Трампа в Эр-Рияд в мае 2017 года демонстрировал окончание спада в двусторонних отношениях в период правления администрации Барака Обамы и был демонстрацией новых политических приоритетов Вашингтона в регионе. При этом предполагалось, что бен Сальман выступит и в роли регионального противовеса растущему влиянию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Именно тогда начались переговоры Саудовской Аравии с Израилем и активизировалась ближневосточная дипломатия Эр-Рияда. Но саудиты быстро поняли, что фарватерная политика в альянсе с американцами оставляет их только во втором эшелоне противостояния с Турцией и Ираном, но никак не способствует амбициозным устремлениям стать одним из лидеров стран региона. Тем более, как констатирует катарское агентство Al Jazeera, «в Эр-Рияде чувствовали ослабление влияния США в регионе и то, что он перестает быть таким, каким его желает видеть Вашингтоне».

Дональд Трамп в Саудовской Аравии White House

В результате бен Сальман стал смелее и активнее определять приоритеты в партнерстве с внешними игроками, а его альянс с президентом России Владимиром Путиным вывел его в высший дивизион мировой политики. У Саудовской Аравии стала повышаться уверенность в своих силах и возможностях. Сегодня Эр-Рияд рассматривает нефтяное партнерство с Москвой и развивающееся взаимодействие с Пекином как способ построения более всеобъемлющих отношений с двумя державами, чтобы заполнить образовавшийся вакуум через выстраивание новых внешних связей в момент снижения влияния США в регионе. Объективно поддержка королевством инициативы ОПЕК+ по сокращению добычи нефти стала промежуточной кульминацией сложных предшествовавших событий. Американские союзники в Персидском заливе не присоединились к санкциям против России и скептически относятся к попыткам Вашингтона наказать Москву с помощью таких инструментов, как установление предельных цен на ее нефть.

Правда, тут все не столь однозначно. Выстраиваемый прямо на ходу внешнеполитческий курс Саудовской Аравии сопряжен с заметными коррективами ранее декларируемого проекта по созданию «арабского НАТО» с целью противостояния Ирану, политикой по Сирии, Ливану и Йемену, отношениями с Израилем. При этом бен Сальман не намерен идти и на полный разрыв отношений с США. Британская газета Financial Times считает, что, хотя Вашингтон «сейчас имеет ограниченное пространство для маневра с Саудовской Аравией, полный отказ сторон от сотрудничества практически исключен, хотя он намерен пересмотреть основы долгосрочных отношений между странами». В США назвали «недружелюбной» политику Саудовской Аравии и задумались о прекращении продажи ей оружия. Но все это — отрыжка старой американской политики. По прогнозам, Вашингтон намерен пересмотреть некоторые аспекты своего курса на Ближнем Востоке с целью вернуть союзников. Посмотрим, что из этого получится. Пока же арабские монархи Залива активизируют сотрудничество с Россией как на международной политической арене, так и по экономической повестке.