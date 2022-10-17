Париж, , 11:36 — REGNUM Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал к «освобождению топливных складов и нефтеперерабатывающих заводов», заблокированных общественным движением почти на три недели, сообщает Le Figaro.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

Министр заявил, что «голос большинства должен превалировать над голосом меньшинства».

«На этой неделе на топливном фронте должно быть явное улучшение», — заявил Брюно Ле Мэр, добавив, что влияние этого крупного общественного движения на французскую экономику будет «уменьшено».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен считает, что правительство «ничего не контролирует» в управлении забастовками на нефтеперерабатывающих заводах.

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