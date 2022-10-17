Москва, , 11:36 — REGNUM Законопроектами о запрете ЛГБТ-пропаганды Россия защищает от тьмы, которая все больше распространяется в мире. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Понятно, что наши слушания будут по-разному трактовать, и совершенно очевидно, будут говорить о том, что Дума опять что-то хочет запретить. Нет! В данном случае мы обсуждаем с вами законодательные инициативы, которые призваны защитить граждан, защитить права. Не ограничить, а защитить от пропаганды», — подчеркнул Володин.

«Мы должны гарантировать право человек на семью, на возможность рожать детей, воспитывать их», — заявил спикер Госдумы.

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В случае пропаганды нетрадиционных ценностей, ситуация в стране будет трагична.

«Мы защищаем от той тьмы, которая все больше распространяется в мире», — указал Володин.

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