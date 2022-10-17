Москва, 17 октября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. На Цифровой платформе МСП. РФ, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», заработал новый сервис «Доступ к закупкам крупных госкомпаний». Он предоставляет малому и среднему бизнесу возможность участия в закупках по 223-ФЗ. Пользователи платформы могут сделать все необходимое в одном месте: от поиска подходящих торгов, подготовки и подачи заявок до заключения договоров и получения защиты при нарушении прав МСП-поставщиков.

Пресс-служба ООО «Корпорация «Красный Октябрь» Заказ для Росатома

Помимо обеспечения непосредственно участия в закупках, сервис помогает предпринимателям и самозанятым получить ответы на вопросы по торгам. В их числе наиболее популярные: где искать закупки малого объема и как стать поставщиком крупнейших заказчиков, как получить помощь в сфере закупок и где пройти обучение и расширить знания в сфере закупок.

«В условиях санкций и непростой экономической ситуации возможности для реализации своей продукции у многих предпринимателей заметно сократились, а у кого-то и вовсе схлопнулись. Участие в закупках позволяет малому и среднему бизнесу, как минимум, компенсировать потерю прежних возможностей на время поиска новых, а как максимум, полностью переориентироваться на это направление. В любом случае, бизнес получает возможность выйти на стабильный и объемный рынок сбыта своей продукции. При этом многим предпринимателям на первый взгляд кажется сложным участие в закупочных процедурах. Мы в этой связи через сервис на МСП. РФ предлагаем им консультации по вопросам работы в рамках 223-ФЗ и обучение — для повышения уровня знаний и компетенций в сфере закупок», — отметил генеральный директора Корпорации МСПАлександр Исаевич.

Для помощи МСП-участникам закупок в рамках сервиса созданы два блока: «Гид по закупкам» и «Сфера знаний». Первый инструмент предназначен для юридических лиц, ИП и самозанятых, где они могут получить консультации по подготовке документации, правилам получения ЭЦП, заключению договоров и т.д. «Сфера знаний» включает в себяобучающие видеолекции, онлайн-мероприятия для МСП-поставщиков, а также персональную поддержку опытных наставников. Там же можно получить ответы на вопросы по участию в программе «выращивания» предприятий под потребности крупнейших заказчиков. Новый сервис доступен всем предпринимателям, зарегистрированным на МСП. РФ.

«Любая система, позволяющая предпринимателям легче поставлять товары и услуги для нужд крупных компаний, работает в интересах развития. Особенно в нынешних условиях, когда и для крупных игроков актуально развивать экономические связи внутри страны, порой, замещая ими импорт. А для представителей малого бизнеса получение такого контракта может просто спасти дело.

И, действительно, большинство предпринимателей, например, из области креативных индустрий занимающиеся производством деловых сувениров, нет возможности обслуживать системное участие микропредприятия в подобных конкурсах. Теперь у них появится дополнительная возможность. Как и в любой другой подобной инициативе, важна практика её применения. Хорошо, если пользователи из числа малых предпринимателей смогут получить по итогам возможность долгосрочного сотрудничества, влиться в экосистему корпорации. Думаю, это был бы хороший итог работы с обновленной системой», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель Новгородского регионального отделения «Деловой России» Юрий Весельев.

«По опыту наших предпринимателей, которые активно работают с госзаказом, такая система будет полезной, потому что аналогичные платные услуги пользуются спросом. Но сделать такой сервис действительно функциональным очень сложно. Например, сейчас этот ресурс «сыроват»: он собирает данные с семи площадок, подавать заявку с него, похоже, нельзя — нужно переходить на саму площадку. Поиск и фильтры малофункциональны. Было бы удобно, если бы площадка не просто отсылала на другие, а самостоятельно осуществляла поиск по расширенному функционалу. Думаю, при доработке площадки было бы рационально ориентироваться на уже действующие на рынке аналогичные платные сервисы», — отметила исполнительный директор Карельского регионального отделения «Деловой России» Татьяна Трифонова.

Как сообщалоИА REGNUM, платформа МСП разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии бизнеса для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается она благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьерАндрей Белоусов.

Напомним, сегодня, согласно действующим требованиям, совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация МСП. За первое полугодие 2022 года объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса превысил 1,959 трлн рублей, поставщиками выступили более 120 тыс. предпринимателей со всей России.