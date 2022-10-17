Луганск, , 11:35 — REGNUM В результате аварийного отключения электроснабжения в городе Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) более 3,5 тыс. абонентов остались без света. 3,5 тыс. абонентов пресс-служба МЧС ЛНР.

Обстрел Mil.gov.ua

«16 октября в 18:22 (совпадает с мск — Прим. ред.) в Сватове в результате автоматического отключения без электроснабжения остались 3612 абонентов», — говорится в сообщении.

При этом ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что боевики ВСУ произвели артиллерийский обстрел Сватово, в результате которого в городе имеются разрушения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские нацисты подвергли обстрелам Куйбышевский район Донецка, Ясиноватую и Каштановое.