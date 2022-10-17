Москва, 17 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Введение в РФ акциза на сладкую газировку может обернуться негативными последствиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ может появиться акциз на сладкую газировку — 7 рублей с 1 литра.

Газировка

«Тема введения акциза на сахаросодержащие напитки не нова. О ней говорили и в 2016 году, обсуждали в 2020 и 2021 годах. Часто аргументом служил тот факт, что рынок сахаросодержащих напитков не настолько большой, чтобы значимо увеличить доходы бюджета, — сказала Лебединская. — Ранее акцизы вводились только на «роскошь» или «вредные привычки». Конечно, нет дозы сахара, которая может принести пользу организму, но с другой стороны, данной мерой оздоровить население тоже не получится, тем более что на сладкие газировки приходится 1,5% от объема потребления сахара в России, но вызвать негатив вполне возможно. К тому же бизнес только адаптируется после приостановки работы в стране Coca-Cola. И новый налог может негативно сказаться на деятельности российских компаний».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий признать подакцизным товаром сахаросодержащие напитки.