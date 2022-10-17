Владикавказ, 17 октября 2022, 11:33 — REGNUM В Северной Осетии смогут улучшить свои жилищные условия молодые специалисты. По программе поддержки квалифицированных кадров власти региона выплатят им по 1 млн рублей. Сертификаты на получение этой суммы были вручены на днях 25 участникам программы из числа работников образования, здравоохранения и культуры в возрасте до 40 лет включительно.
Он отметил, что участники программы могут приобретать жилье в любом населенном пункте республики. По словам Меняйло, программа поддержки молодых специалистов будет действовать до 2024 года.