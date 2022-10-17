Владикавказ, 17 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Северной Осетии смогут улучшить свои жилищные условия молодые специалисты. По программе поддержки квалифицированных кадров власти региона выплатят им по 1 млн рублей. Сертификаты на получение этой суммы были вручены на днях 25 участникам программы из числа работников образования, здравоохранения и культуры в возрасте до 40 лет включительно.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«25 молодых специалистов сегодня получили по 1 миллиону рублей на улучшение своих жилищных условий. До конца года сертификаты получат еще 15 человек. Этой суммой можно оплатить первый взнос по ипотеке, а оставшуюся часть внести в качестве платежа. В 2021 году по этой же программе мы выдали 30 сертификатов», — написал в своем телеграм-канале глава РСО-Алании Сергей Меняйло.

Он отметил, что участники программы могут приобретать жилье в любом населенном пункте республики. По словам Меняйло, программа поддержки молодых специалистов будет действовать до 2024 года.