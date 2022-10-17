Челябинск, 17 октября 2022, 11:33 — REGNUM В Челябинске бывшая оператор одного из почтовых отделений предстанет перед судом за хищение денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Установлено, что она похитила деньги, которые внесли граждане за услуги по отправке отправлений. Размер причинённого ею ущерба составил почти 280 тыс. рублей.
Чтобы скрыть свои действия, гражданка вносила в единую автоматизированную систему недостоверные данные. Теперь её дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд Челябинска.