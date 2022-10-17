Челябинск, 17 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Челябинске бывшая оператор одного из почтовых отделений предстанет перед судом за хищение денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Установлено, что она похитила деньги, которые внесли граждане за услуги по отправке отправлений. Размер причинённого ею ущерба составил почти 280 тыс. рублей.

Чтобы скрыть свои действия, гражданка вносила в единую автоматизированную систему недостоверные данные. Теперь её дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд Челябинска.