Пекин, 17 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Новый солеустойчивый сорт сои под названием «Кэдоу-35» завершил испытания урожайности в городе Дуньине провинция Шаньдун на востоке Китая. Урожайность составила более 270 кг с му (0,067 га), что значительно превышает среднюю урожайность аналогичных сортов, доступных в стране, сообщает 16 октября газета Global Times.

Соя

Эксперты отметили, что из-за его выдающейся устойчивости к засолению, ожидается, что сорт сои сыграет важную роль в улучшении производства сои в Китае за счет использования засоленных земель.

По данным агентства Синьхуа, чтобы вывести новые солеустойчивые сорта сои, исследовательская группа в течение пяти лет подряд проводила скрининг солеустойчивости и испытания на участке в Дуньине, получив 68 новых солеустойчивых зародышевых плазм среди более чем 13 000 соевых материалов, из которых 25 показали особенно хорошие результаты. На этой основе команда разработала сорт «Кэдоу-35».

«Соевые бобы являются важной кормовой культурой, а также зерновыми и масличными культурами в Китае, и в стране имеется большое количество засоленных земель, которые можно использовать в сельском хозяйстве. Выращивание новых солеустойчивых сортов сои является важной попыткой увеличить национальный потенциал по производству сои», — сказал исследователь из Китайской академии наук Тянь Чжиси , который выращивал новый сорт.

В июне 2022 года исследовательская группа провела 30-минутную демонстрацию «Кэдоу-35» на засоленном участке, используя полностью естественный метод выращивания с дождевым питанием.

Группа экспертов по тестированию урожайности заявила, что «Кэдоу-35» обладает высокой устойчивостью, особенно к засолению и засухоустойчивостью на стадии рассады, а также устойчивостью к затоплению при хорошем качестве. Группа предложила увеличить демонстрационные посадки в засоленных районах вокруг Бохайского моря, а также ускорить валидацию и продвижение нового сорта сои.

«Китай ускоряет независимое производство соевых бобов и снижает зависимость от импорта, стремясь обеспечить национальную продовольственную безопасность», — заявил Global Times научный сотрудник Института развития сельских районов при Китайской академии общественных наук Ли Госян .

Например, в городе Хэйхэ, провинции Хэйлунцзян на Северо-востоке Китая, крупнейшем городе по выращиванию сои в стране, площадь посевов сои в этом году достигла 15,69 млн. му, что на 3,14 млн. му больше, чем в прошлом году, сообщила China Media Group.

По словам Ли, по мере роста экономики страны спрос населения на соевые бобы увеличивается, но нехватка пахотных земель для выращивания этой культуры приводит к недостаточному предложению.

«Этот новый сорт может быть выращен в засоленных почвах, что не только устранит проблемы с пахотными землями, но и значительно увеличит общий урожай», — сказал Ли.

Кроме того, сокращение импорта сои в страну может в некоторой степени сдержать рост мировых цен на сою, что подчеркнет вклад Китая в стабилизацию мирового продовольственного рынка, отметил Ли.