Хабаровск, , 11:30 — REGNUM Ничего страшного с косатками в Амуре не произойдёт, заверили учёные.

Косатка с детенышем Publicdomainpictures.net

По мнению сотрудников Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского, появление косатки с двумя детёнышами в реке связано с активным нерестом кеты — животные обследуют свои охотничьи угодья.

«Жизни и здоровью морских млекопитающих ничто не угрожает. Они не сели на мель и не запутались в рыболовных сетях. Предпринимать ничего не надо. Косатки могут оставаться в пресной воде до 15 дней.

Эту информацию подтвердили и во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии. Нам сообщили, что по окончании охотничьего сезона косатки самостоятельно уйдут обратно в Охотское море», — сообщили в телеграм-канале глава Росприроднадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае наблюдают уникальное явление — косатка с двумя детёнышами зашла из Охотского моря в реку.