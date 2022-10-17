Курган, , 11:41 — REGNUM Цены билетов на концерт исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) в Кургане достигают 4,5 тыс. рублей. Информация о предстоящем выступлении артиста опубликована на сайте областной Филармонии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Певец SHAMAN Кадр из интервью для Станислава Ярушина

Стоимость билетов на концерт музыканта варьируется от 1,8 тыс. до 4,5 тыс. рублей. Отмечается, что в настоящий момент большая часть свободных мест на шоу, которое пройдет в декабре 2022 года, уже раскуплена.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, музыкальный критик Сергей Соседов объяснил причины резкого роста популярности исполнителя SHAMAN. По мнению критика, творчество певца является для жителей России глотком свежего воздуха, поскольку исполнитель вкладывает в песни и смысл и душу.

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