Москва, , 11:32 — REGNUM Замглавы Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обратился к генсеку Коммунистической партии Китая, председателю КНР Си Цзиньпину, а также участникам XX съезда КПК. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба «Единой России».

Дмитрий Медведев в Казани Фото предоставлено пресс-службой главы республики

Медведев отметил, что мир становится многополярным, при этом нежелание США и партнёров принять новую реальность приводит к потрясениям и человеческим жертвам.

Председатель «Единой России» написал, что в РФ высоко ценят самостоятельную и взвешенную позицию правящей партии КНР в отношении кризиса на территории бывш. УССР, преступная роль в развязывании которого принадлежит США.

Медведев добавил, что в России с обеспокоенностью следят за провокационными действиями США в отношении Тайваня. По его словам, руководство КНР в этой непростой ситуации проводит сбалансированную ответственную политику.