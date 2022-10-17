Оренбург, 17 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Оренбурге суд 17 октября рассмотрел дело против бывшего начальника бюро судебно-медицинской экспертизы. Он признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

По совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно ему назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей. Бывший главный судмедэксперт лишён права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью в государственных медицинских учреждениях в течение двух лет.

«С учётом времени нахождения подсудимого под мерами пресечения в период следствия окончательно ему определено к отбытию штраф в размере 750 тыс. рублей с применением части 3 статьи 47 УК РФ с лишением права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью в государственных медицинских учреждениях на срок два года», — сказали в суде. Приговор суда в законную силу не вступил

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальника областного бюро судмедэкспертизы задержали в декабре 2021 года. В отношении него возбудили несколько уголовных дел. Следствием установлено, что в 2021 году начальник бюро судмедэкспертизы без заключения договора аренды и соблюдения процедуры согласования с минздравом предоставил в пользование недвижимое имущество предпринимателю, специализирующемуся на предоставлении коммерческих (ритуальных) услуг гражданам. Это повлекло недополучение учреждением 984 тысяч рублей. Кроме того, мужчину обвинили в командировке по личным вопросам за счет госучреждения.