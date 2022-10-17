Москва, 17 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. ЛГБТ-идеология используется Западом для смены власти в государствах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Как они могут быть друзьями, когда несут разрушающую идеологию? Это наши враги, это наши оппоненты, это те, кто разрушает нормальный мир, это те, кто наносит вред больше, кто занимается откровенной агрессией», — заявил Володин.

Это, в общем-то, прелюдия к тому, чтобы потом порабощать страны, констатировал парламентарий.

«Они меняют целые государства, формируют мировоззрение, а потом уже через тех, кто принял эту идеологию, приходят к власти», — подчеркнул спикер Госдумы.