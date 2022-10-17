Ярославль, , 11:37 — REGNUM Бывший заммера Ярославля Ринат Бадаев хочет, чтобы его дело рассматривалось не в ярославском суде. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Ринат Бадаев

Напомним, 18 мая 2022 год бывшему чиновнику мэрии назначили 10 лет лишения свободы и штраф в размере 22 миллионов рублей по двум эпизодам получения взяток. 27 июня стало известно, что бывший чиновник подал апелляцию на приговор. 28 сентября дело поступило в Ярославский областной суд, однако вместе с тем защитник Бадаева подал ходатайство об изменении территориальной подсудности.

«Защитник осужденного адвокат Шрейдер А. А. подал ходатайство об изменении территориальной подсудности апелляционного рассмотрения уголовного дела. В обоснование просьбы защитник сослался на п.«в» ч. 1 ст. 35 УПК РФ (если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу)», — пояснили в судебной пресс-службе.

Ходатайство направлено во Второй кассационный суд в Москве и пока не было рассмотрено.

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