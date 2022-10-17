Ярославль, 17 октября 2022, 11:37 — REGNUM Бывший заммера Ярославля Ринат Бадаев хочет, чтобы его дело рассматривалось не в ярославском суде. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
Напомним, 18 мая 2022 год бывшему чиновнику мэрии назначили 10 лет лишения свободы и штраф в размере 22 миллионов рублей по двум эпизодам получения взяток. 27 июня стало известно, что бывший чиновник подал апелляцию на приговор. 28 сентября дело поступило в Ярославский областной суд, однако вместе с тем защитник Бадаева подал ходатайство об изменении территориальной подсудности.
Ходатайство направлено во Второй кассационный суд в Москве и пока не было рассмотрено.
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