Москва, 17 октября 2022, 11:30 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2023 год верстался еще до начала специальной военной операции и поэтому его нужно переработать, уверен зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Михаил Делягин
Михаил Делягин
duma.gov.ru

«В нынешних реалиях одной из актуальных задач становится переориентирование экономики. Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает в бюджете увеличить расходы на здравоохранение — 7%, образование — 7%, культуру — 3%. Для справедливороссов эти социальные направления являются приоритетными. Сейчас на них предусмотрено примерно на 3% меньше. Бюджет на 2023 год верстался еще до начала СВО, без учета всех санкций и влияния внешних событий на страну. Поэтому принимать его в таком виде нельзя. Законопроект о бюджете необходимо отправить на переработку», — отметил Делягин в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявлял, что первое чтению бюджетного пакета будет проходить 26 и 27 октября.

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