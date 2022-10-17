Москва, , 11:30 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2023 год верстался еще до начала специальной военной операции и поэтому его нужно переработать, уверен зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Михаил Делягин duma.gov.ru

«В нынешних реалиях одной из актуальных задач становится переориентирование экономики. Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает в бюджете увеличить расходы на здравоохранение — 7%, образование — 7%, культуру — 3%. Для справедливороссов эти социальные направления являются приоритетными. Сейчас на них предусмотрено примерно на 3% меньше. Бюджет на 2023 год верстался еще до начала СВО, без учета всех санкций и влияния внешних событий на страну. Поэтому принимать его в таком виде нельзя. Законопроект о бюджете необходимо отправить на переработку», — отметил Делягин в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявлял, что первое чтению бюджетного пакета будет проходить 26 и 27 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили добавить 1 трлн рублей на Вооруженные силы России