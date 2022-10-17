Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM В связи с непогодой и усилением ветра местами до 23 м/с в Петербурге закрыли для посещения парки и скверы, имеющие ограждения, сообщили 17 октября в городском комитете по благоустройству. Это связано с угрозой падения деревьев.

Беседка в парке закрыта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пока что известно о падении дерева на Балтийской улице, в результате инцидента повреждений и пострадавших нет.

«Для ликвидации непредвиденных последствий сформированы аварийные бригады и у садовников, и у специалистов дорожного хозяйства», — отметили в комитете.

Тем временем дорожники следят за тем, чтобы на проезжей части в результате сильных ливней не возникали подтопления.

В комитете по благоустройству круглосуточно работает дежурная служба по телефону (812) 314-60-13.

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