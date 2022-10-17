Сеул, , 11:29 — REGNUM Собаки-ищейки в Южной Корее могут обнаруживать лишь шесть видов наркотиков, ввозимых в страну контрабандным путем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Таможенной службы страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, 27% из 3332 случаев контрабанды наркотиков, раскрытых таможенниками за последние пять лет, были раскрыты собаками-ищейками.

Однако по мнению представителя оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ян Ги Дэ, собаки не могут обнаружить новые виды наркотических средств, что затрудняет работу таможенной службы. В связи с этим депутат призвал правительство разработать более инновационные способы обнаружения наркотиков.

В настоящее время на таможенных постах по всей стране работают 39 собак-ищеек. Известно, что на воспитание каждой такой собаки уходит около двух лет, а на содержание и обучение — около 847 млн вон (~$590 тыс.) в год.