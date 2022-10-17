Чебоксары, 17 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в 2023 году построят еще три площадки, где жители смогут вести подготовку к сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.

Cap.ru Площадка для сдачи нормативов ГТО в Чувашии

Уличные спортобъекты установят в Комсомольском, Мариинско-Посадском и Цивильском районах. На каждой из площадок появятся более 20 наименований тренажеров, турников и платформ. Также объекты оснастят специальным покрытием.

Со слов министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова, в республике за четыре года реализации «Спорт — норма жизни» появилось 20 площадок ГТО, каждая из которых востребована.

Ранее ИА REGNUM передавало, в столице Чувашии возросли тарифы на услуги муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Власти ссылаются на рост коммунальных затрат и содержание имущества.

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