Уфа, 17 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Объем несырьевого неэнергетического экспорта растет в Башкирии. Об этом 17 октября сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Официальный сайт правительства Свердловской области Экспорт

Он сообщил, что руководство региона усилило работу на внешнеэкономическом направлении, укрепляет связи с партнерами из дружественных стран.

Хабиров напомнил, что по результатам семи месяцев 2022 года общий внешнеторговый оборот в республике увеличился на 31%, при этом рост объема несырьевого неэнергетического экспорта за полгода составил 31%.

«Инвесторы из Турции, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана принимают решение о реализации своих проектов именно у нас в республике. Сегодня на разной стадии — совместные проекты на общую сумму почти 9,5 млрд рублей», — сообщил глава региона.

Он отметил, что большой вклад в развитие внешнеэкономического блока вносят представители Башкирии в этих странах.

«Планируем, что к 2024 году представители Башкирии будут работать в восьми государствах. Сейчас работаем над тем, чтобы они появились в Китае и Иране — они для нас стратегически важны», — отметил Хабиров.