Душанбе, 17 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Таджикистане началась активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022», сообщили 17 октября в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

Odkb-csto.org На учениях ОДКБ

«Сегодня (17 октября) в Таджикистане на полигоне Харбмайдон началась активная фаза совместного учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022», — говорится в сообщении.

Как сообщало аиеорунм, активная фаза учений «Рубеж-2022» будет отработана на полигоне Харбмайдон, расположенном на 140 км южнее Душанбе. Активная фаза будет проходить с 17 по 21 октября.

Общая численность задействованных военнослужащих составит порядка одной тысячи человек с более чем 300 единиц военной и специальной техники.