Кемерово, , 11:24 — REGNUM В Кемеровской области трудоустраивают прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также территории бывш. УССР. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Трудоустройство ИА REGNUM

Власти уточнили, что на сегодня служба занятости помогла трудоустроиться в организации и на предприятия Кузбасса 40 прибывшим специалистам — им подобрали работу с учётом предыдущего опыта, профессиональных навыков и знаний.

«Гражданам, прибывшим из ЛНР, ДНР и [территории бывш. УССР], доступны 50 тысяч свободных рабочих мест. Все вакансии размещены на портале «Работа России», среди них — инженеры, воспитатели, повара, продавцы, водители, бухгалтеры, учителя и другие. Региональная служба занятости проводит адресную работу с такими клиентами», —- уточнил министр труда и занятости населения Кемеровской области Алексей Гришин.

Отметим, что за каждого трудоустроенного прибывшего из ДНР, ЛНР и территории бывш. УССР, имеющего удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России, работодатель может получить субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда, увеличенных на районный коэффициент и сумму страховых взносов.