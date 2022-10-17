Лондон, 17 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Английская премьер-лига (АПЛ) планирует провести в 2023 году летний предсезонный турнир в США. Об этом 17 октября сообщил журналист Дэвид Орнштейн в Twitter.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что окончательный формат турнира не определён. В нём могут принять участие шесть команд, которые поделят на две группы. Игры пройдут в нескольких городах США.

Предполагается, что предсезонный турнир станет первым шагом АПЛ к проведению матчей за пределами Англии.