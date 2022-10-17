Москва, , 11:23 — REGNUM Иена, как и многие другие валюты, находится под давлением решений, которые принимает американский Федрезерв, а именно об ужесточении денежно-кредитной политики и повышении ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Японские иены bfishadow

«Кроме того, банк Японии приводит сверхмягкую ДКП с низкими ставками. Это приводит к росту интереса инвесторов к американскому рынку и, как следствие, к перетоку капитала, что давит на иену, — сказал Алиев. — Это будет продолжаться до тех пор, пока разница между ставками в США и Японии не будет сильно различаться в пользу США. Переток капитала негативно сказывается на национальной валюте и в целом на экономике, но ЦБ Японии низкими ставками пытается поддерживать экономическую активность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс иены упал по отношению к американской валюте до 147 иен за доллар, что является самым низким показателем с 1990 года.

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