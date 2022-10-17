Экономист объяснил, как политика ФРС США ударила по японской иене
Москва, 17 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Иена, как и многие другие валюты, находится под давлением решений, которые принимает американский Федрезерв, а именно об ужесточении денежно-кредитной политики и повышении ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.
«Кроме того, банк Японии приводит сверхмягкую ДКП с низкими ставками. Это приводит к росту интереса инвесторов к американскому рынку и, как следствие, к перетоку капитала, что давит на иену, — сказал Алиев. — Это будет продолжаться до тех пор, пока разница между ставками в США и Японии не будет сильно различаться в пользу США. Переток капитала негативно сказывается на национальной валюте и в целом на экономике, но ЦБ Японии низкими ставками пытается поддерживать экономическую активность».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс иены упал по отношению к американской валюте до 147 иен за доллар, что является самым низким показателем с 1990 года.