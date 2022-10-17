Владикавказ, 17 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Северной Осетии состоялись проводы очередной группы резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации для исполнения воинского долга. Из военного городка «Спутник» в зону в СВО отправились около 300 военнослужащих. Из них половина — жители Северной Осетии.

Администрация Бузулука Частичная мобилизация

«В Северной Осетии проводили очередную группу призванных в рамках частичной мобилизации граждан для выполнения задач в зоне специальной военной операции. Церемония состоялась в военном городке поселка Спутник. На выполнение боевых задач отправились порядка 300 военнообязанных, из которых около половины — жители Северной Осетии, остальные — из республик СКФО», — говорится в сообщении.

В проводах бойцов приняли участие председатель правительства РСО- Алания Борис Джанаев, глава администрации руководителя республики Ибрагим Гобеев, который был первым командиром отряда «Алания», представители 58-й общевойсковой армии, военкомата, совета ветеранов республики.