Хабаровск, 17 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Житель Хабаровска, негодный к службе, в рамках частичной мобилизации получил повестку в третий раз.

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«Молодой человек не служил в армии, у него зрение — 7, ему положена отсрочка. Он прибыл в Бикин. После нашего вмешательства повестку аннулировали. И тут же вручили вторую. Мужчина был уверен, что это какое-то недоразумение и пришёл в военкомат, откуда его отправили в воинскую часть Князе-Волконское. Здесь так же, как в Бикине посмотрели документы, сказали «нам такие не нужны» и отправили назад в Хабаровск. В военкомате Индустриального района с парня взяли объяснительную и выдали третью повестку на 20 октября.

Парень обратился в военную прокуратуру, где ему сказали, что ещё после первого раза должны были поставить отметку о негодности к воинской службе», — рассказали в ОНФ Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, больше 250 обращений от мобилизованных приняли и рассмотрели в Омске специалисты минсоцзащиты Алтайского края.