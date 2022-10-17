Полтава, Украина, 17 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Воздушная тревога повторно объявлена в двух регионах на территории бывш. УССР. Об этом 17 октября сообщили местные власти.

Тревога

Глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин написал в личном телеграм-канале об объявлении воздушной тревоги на территории региона.

О работе сирен также проинформировал руководитель военной администрации Черкасской области Игорь Табурец.

Ранее воздушную тревогу объявили на всей территории б. УССР.

Как сообщало ИА, в центре Киева прогремели несколько взрывов, в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях возникли проблемы со светом.