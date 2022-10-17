Йошкар-Ола, 17 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В результате ДТП в Сернурском районе два человека погибли и трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по Марий Эл в своем telegram-канале.

пресс-служба управления ГИБДД по Марий Эл Последствия ДТП в Марий Эл

По данным управления, авария произошла около 10 утра 17 октября на 2-м км автодороги Сернур — Казанское — Кикнур. Водитель автомобиля Lada, по предварительной информации, на нерегулируемом перекрёстке при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу КамАЗу.

«В результате автоаварии два человека погибли и три — пострадали», — говорится в сообщении. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники экстренных служб и правоохранеители. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб и двое получили травмы в результате автоаварии на трассе «Поветлужье» в Марий Эл. 33-летний водитель ВАЗ-21 099, не имеющий права управления транспортным средством, не пристегнувшись ремнем безопасности, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения. В итоге он не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

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