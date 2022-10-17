Стокгольм, 17 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Отделение партии Либералов в лене Стокгольм требует созвать заседание партийного совета, поскольку столичных политиков не устраивает Соглашение Тидё, в результате заключения которого в Швеции в течение ближайших дней сменится власть. Об этом пишет газетаSvD.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

По данным газеты, партотделение Либералов в столице критикует соглашение, поскольку оно «содержит отклонения от многих решающих пунктов в решениях общенационального партийного конгресса и решениях партийных советов относительно выбора магистральной стратегии».

Напомним, что Либералы заключили Соглашение Тидё, чтобы сидеть в правительстве Швеции. Однако многие сразу же спросили: «Какой ценой?». Дело в том, что в Соглашении Тидё с Умеренными, Шведскими демократами и Христианскими демократами Либералы пошли на значительные компромиссы.

Теперь стокгольмские либералы требуют общенационального партсобрания, чтобы выработать позицию всей партии к новому порядку вещей.