Орск, Оренбургская область, , 11:16 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области пожилая женщина грозилась взорвать гранту из-за отсутствия тепла в доме, сообщает orsk.ru.

Отопление

Пенсионерка требовала организовать встречу с директором управляющей компании. Из-за тревожного заявления к дому съехались сотрудники оперативных служб.

Информресурс сообщает, что в квартире женщины на самом деле холодные батареи. Горожанка продемонстрировала «гранату». Оказалось, что это плод граната.

По данным СМИ, в мэрии отчитались о том, что тепло подано во все дома. Проблема может крыться во внутренних коммуникациях.

Как уже сообщало СМИ, с 10 октября в Оренбуржье начался отопительный сезон.

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