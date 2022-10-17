Калуга, , 11:25 — REGNUM Более 400 книг художественной и учебной литературы для детей Донецкой и Луганской Народных Республик собрали в рамках благотворительной акции «Книги — детям Донбасса» калужские таможенники. Многие передали из личного архива книги, экземпляры которых, хранились в семьях на протяжении нескольких поколений. Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела Калужской таможни Виталия Бичкова.

Калужские таможенники приняли участие в акции «Книги — детям Донбасса» Пресс-служба Калужской таможни

«Каждая книга найдёт своего читателя. Благодаря проведенной акции мы смогли подарить возможность читателям вдохнуть в уже прочитанные книги новую жизнь» — отметил Виталий Бичков.

Собранные издания будут направлены в Федеральную таможенную службу, далее в распределительный пункт, а затем в детские сады, школы и библиотеки.

Читайте ранее в этом сюжете: Росгвардейцы из Твери приняли участие в акции «Книги — детям Донбасса»