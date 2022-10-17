Калужские таможенники приняли участие в акции «Книги — детям Донбасса»

Калуга, 17 октября 2022, 11:25 — REGNUM Более 400 книг художественной и учебной литературы для детей Донецкой и Луганской Народных Республик собрали в рамках благотворительной акции «Книги — детям Донбасса» калужские таможенники. Многие передали из личного архива книги, экземпляры которых, хранились в семьях на протяжении нескольких поколений. Об этом 17 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела Калужской таможни Виталия Бичкова.
Собранные издания будут направлены в Федеральную таможенную службу, далее в распределительный пункт, а затем в детские сады, школы и библиотеки.
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