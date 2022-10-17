Ярославль, 17 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Вячеслав Гаврилов будет исполнять обязанности мэра Ярославля до избрания главы города, назначения будущего мэра заранее не планируется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, близкие к органам городской власти.

Мэрия Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле объявлен конкурс на пост мэра, его планируется избрать на заседании муниципалитета 7 ноября.

Два последних мэра города — Владимир Слепцов и Владимир Волков ещё до избрания были назначены исполняющими обязанности мэра через назначение их заместителем мэра.

Однако на этот раз схема фактического назначения изменится. Новый глава города начнёт руководить мэрией уже после официального утверждения в этой должности.