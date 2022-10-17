Москва, 17 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на расширение возможностей осужденных общаться по телефону. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

«Заключенные не должны быть оторваны от общества, от своих семей. Несмотря на строгие условия отбывания наказания, у них должно быть право на поддержание связи с близкими людьми», — отметил Крашенинников.

Проект закона предусматривает право осужденных, которые находятся в строгих условиях отбывания наказания, а также отбывающих наказание в штрафных, дисциплинарных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах, общаться с родственниками и иными лицами по телефонной связи один раз в год.

Сейчас телефонный разговор таким осужденным может быть разрешен лишь при исключительных личных обстоятельствах.

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