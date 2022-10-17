Москва, , 11:15 — REGNUM Новый чрезвычайный и полномочный посол России в Таджикистане Семён Григорьев прибыл на место и приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба посольства РФ в Душанбе.

Таджикистан и Россия

Его предшественник Игорь Лякин-Фролов был освобождён от обязанностей посла 16 августа. Тогда было объявлено о назначении Григорьева.

Стоит отметить, что Григорьев в советское время работал в посольстве Советского Союза в Афганистане. С 1990 по 1997 годы он был третьим, потом вторым и в итоге первым секретарем посольства в Иране. С 2008 по 2018 год Григорьев был послом в Абхазии.