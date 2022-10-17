Москва, , 11:14 — REGNUM В Госдуме создана рабочая группа по законодательному обеспечению экономического развития ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, отметил член думского комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов («Единая Россия»).

Госдума и экономика © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») заявлял, что после вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России необходимо провести работу по восстановлению их экономики.

«Выступил инициатором создания в Госдуме Рабочей группы по законодательному обеспечению экономического развития ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Будем работать совместно на базе Экспертного совета, где являюсь сопредседателем», — отметил Кузнецов в своем телеграм-канале.

Кроме депутатов, в состав комиссии войдут руководители комитетов Народного совета ЛНР и ДНР по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики и экономики, администраций Херсонской и Запорожской областей и ряд экспертов.

«Первая рабочая встреча пройдет на этой неделе в режиме ВКС. Темы: переходный период для интеграции новых регионов в экономическую и правовую системы России, встраивание предприятий Донбасса в российскую программу импортозамещения», — добавил парламентарий.

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