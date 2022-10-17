В Госдуме выяснят, что нужно для развития экономики новых регионов России
Москва, 17 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Госдуме создана рабочая группа по законодательному обеспечению экономического развития ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, отметил член думского комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») заявлял, что после вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России необходимо провести работу по восстановлению их экономики.
«Выступил инициатором создания в Госдуме Рабочей группы по законодательному обеспечению экономического развития ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Будем работать совместно на базе Экспертного совета, где являюсь сопредседателем», — отметил Кузнецов в своем телеграм-канале.
Кроме депутатов, в состав комиссии войдут руководители комитетов Народного совета ЛНР и ДНР по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики и экономики, администраций Херсонской и Запорожской областей и ряд экспертов.
«Первая рабочая встреча пройдет на этой неделе в режиме ВКС. Темы: переходный период для интеграции новых регионов в экономическую и правовую системы России, встраивание предприятий Донбасса в российскую программу импортозамещения», — добавил парламентарий.
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