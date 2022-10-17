Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден оказалась в центре внимания во время матча футбольных команд Philadelphia Eagles и Dallas Cowboys, который состоялся 16 октября. Об этом сообщает Fox News.

Джилл Байден (сс) The White House

Супругу американского лидера избрали почётным капитаном команды Philadelphia Eagles. Однако когда она вышла на поле для проведения торжественной церемонии открытия матча, фанаты команды начали неодобрительно кричать и освистали её.

Сообщается, что на мероприятии Байден продвигала программу Белого дома «Cancer Moonshot», направленную на разработку иммунотерапии рака на основе вакцин. Она вышла на поле в сопровождении онкобольных и их семей, а также тех, кому удалось побороть болезнь.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный «тёплый приём» неоднократно устраивали и американскому лидеру Джо Байдену. Так, в августе президента США освистали на митинге в Мэриленде, где он критиковал республиканцев. Глава Белого дома тогда заявил, что «в бюллетенях для голосования стоит вопрос о выживании нашей планеты», и обвинил сторонников экс-президента Дональда Трампа в «полуфашизме». В итоге собравшиеся люди его освистали.

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Годом ранее Байдена освистали во время бейсбольного матча Конгресса. Президент США неожиданно пришёл на игру, а республиканцы возмутились его присутствием.