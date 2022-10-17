Фура сбила пешехода на трассе М8 в Ярославской области
Ярославль, 17 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Ярославской области на трассе М8 грузовик насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
УМВД России по Ярославской области
Фура сбила пешехода
Авария произошла 16 октября около 19:45 под Переславлем-Залесским. 51-летний водитель грузовика «МАН» совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неосвещённом месте. Мужчина 64 лет скончался на месте до приезда скорой помощи.
В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.