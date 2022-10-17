Краснодар, 17 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В дорожном тендере минтранса Краснодарского края со стартовой ценой почти 5 млрд рублей приняли участие три компании, с одной из которых будет заключён контракт. Сейчас договор числится в стадии подписания исполнителем, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Торги

В карточке тендера в качестве исполнителя фигурирует ООО «Стройюгрегион» из Новороссийска. Компания создана в 2010 году, владелец — Александр Карпенко. Юрлицо ранее было исполнителем свыше 150 госконтрактов на общую сумму более 35 млрд рублей. Новый контракт планируется на сумму 4,935 млрд рублей.

В задачи ООО по новому контракту входит ремонт участка в Динском районе на трассе Краснодар — Ейск (км 17+000 — км 29+037). Финишировать работы должны не позднее декабря 2027 года. Общая протяжённость участка с одной транспортной развязкой около 11,6 км.

Напомним, также в Тамбовской области в сентябре 2022 года был объявлен тендер со стартовой ценой 6,2 млрд рублей. За эту сумму планируется провести капитальный ремонт одного из участков трассы Р-22 «Каспий» — автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань.