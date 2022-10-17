Багдад, 17 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Ираке заявили о вскрытии масштабной схемы хищения бюджетных средств. Как сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на министерство финансов Ирака, речь идёт о 3,7 трлн динаров ($2,5 млрд) налоговых поступлений.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

«Мы обратились в комиссию по этике с просьбой начать расследование в отношении украденных сумм в 3,7 трлн иракских динаров из налоговых поступлений, поступивших в государственный Rafidain Bank», — говорится в заявлении министерства финансов страны.

Также журналисты приводят заявление вице-спикера парламента Ирака Мохсена аль-Мандалави, призвавшего жестко наказать виновных.

«Хищение средств Главного налогового управления из банка Rafidain не останется без внимания и виновные понесут ответственность за разрушение государства, его экономики и распространения хаоса», — заявил аль-Мандалави.